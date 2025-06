Atirador mata deputada e fere senador nos Estados Unidos

A deputada estadual Melissa Hortman e seu marido, Mark Hortman, foram mortos a tiros na residência do casal na região metropolitana de Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota.



No carro do homem os policiais encontraram uma lista contendo nomes de várias autoridades que seriam vítimas de novos ataques. De acordo com as autoridades americanas, o criminoso teria se passado por um policial.



O governador do estado, Tim Walz, afirmou, em coletiva de imprensa, que os atentados foram "um ato de violência política direcionado".



“Nosso estado perdeu uma grande líder, e eu perdi amigos queridos. Melissa serviu aos cidadãos de Minnesota com compaixão, humor e senso de serviço. Ela acordava todos os dias determinada a tornar este estado um lugar melhor. Ela é insubstituível e vamos sentir sua falta”, disse Tim Walz.