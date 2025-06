Piloto de avião que caiu na Índia declarou 'mayday'; saiba o que significa

Segundo o site oficial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a palavra "mayday", quando repetida três vezes, significa "situação de perigo".

Ainda segundo a Anac, há uma outra expressão usada para situações de perigo: "pan, pan". Diz o texto no site oficial da agência: "O sinal radiotelefônico de socorro MAYDAY e o sinal radiotelefônico de urgência PAN, PAN serão usados no início da primeira comunicação de socorro e de urgência, respectivamente, conforme previsto na publicação do DECEA [Departamento de Controle do Espaço Aéreo] que estabelece as Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo. NOTA: No início de qualquer comunicação subsequente do tráfego de socorro e urgência, será permitido utilizar os sinais radiotelefônicos de socorro e urgência."

Segundo o Dicionário de Oxford, a expressão "mayday" passou a ser usada nos anos 20 do século passado e vem da expressão francesa "m’aidez" ou "m’aider", que pode ser traduzida como "me ajuda".