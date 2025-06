Avião com destino a Londres cai na Índia com 240 pessoas a bordo

Um avião da Air India com destino a Londres caiu nesta quinta-feira (12) com mais de 240 passageiros a bordo, logo após a decolagem, no aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, informaram as autoridades.

O voo AI 171 da Air India com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 169 passageiros indianos, 53 cidadãos britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a companhia aérea. A autoridade de aviação civil da Índia informou que o avião tinha dois pilotos e 10 tripulantes.