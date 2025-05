Mais 103 brasileiros deportados dos EUA desembarcam no Brasil

Do total, 24 pessoas ficaram em Fortaleza (CE), 76 seguiram para Confins (MG) e outras três foram detidas pela Polícia Federal ao chegarem, devido a irregularidades na Justiça brasileira.

Um novo grupo de 103 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou no Brasil neste fim de semana, conforme informou neste domingo, 25, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A repatriação ocorreu por meio de um voo fretado pelas autoridades americanas.

A deportação em massa de imigrantes ilegais se intensificou nos Estados Unidos desde a gestão do ex-presidente Donald Trump, com o endurecimento das políticas migratórias . Segundo o governo brasileiro, este é quase o décimo voo de deportação vindo dos EUA só neste ano.

Brasileiros deportados dos EUA: acolhimento e apoio aos repatriados

De acordo com o governo federal, os brasileiros deportados recebem kits de higiene, alimentação e orientação sobre o acesso a serviços públicos, como o Sistema Único de Saúde (SUS), a Defensoria Pública e o atendimento consular.

Pessoas em situação mais delicada, como idosos e pessoas com deficiência, recebem acompanhamento especializado. Quando não têm para onde ir, o governo oferece acolhimento provisório com acomodação, alimentação e passagens de ônibus para as cidades de origem.

Brasileiros deportados dos EUA: uso de algemas gerou impasse entre governos

Em janeiro deste ano, um episódio envolvendo a deportação de 88 brasileiros provocou um impasse entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Na ocasião, o avião americano precisou pousar em Manaus (AM), e havia a intenção de seguir viagem até Confins (MG) com os deportados algemados, o que foi negado pelas autoridades brasileiras.