Nayeli Clemente: conheça a fisioterapeuta que morreu após uma competição de CrossFit

Laura Nayeli Clemente, 24, fisioterapeuta e atleta / Crédito: Reprodução/Instagram

Após sua participação em uma competição de Crossfit em San Andrés Cholula, no México, a jovem Laura Nayeli Clemente morreu após complicações de uma parada respiratória. A fisioterapeuta e atleta mexicana tinha 24 anos, era fã de práticas esportivas e compartilhava sua rotina em sua conta no instagram. Nayeli era natural de Xalapa, capital do estado de Veracruz. Tinha o atletismo como uma paixão e dividia com seus seguidores sua rotina de treinos com levantamento de peso, ioga, pular corda e exercícios executados na barra fixa.