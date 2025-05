Trump elogia Índia e Paquistão por trégua e promete que os EUA ampliarão comércio com os países

Depois de Índia e Paquistão darem sinais de que podem diminuir a escalada do atual conflito - que incluiu disparos de mísseis entre os dois países - o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a decisão de ambos em recuar diante de um possível conflito militar e anunciou planos para ampliar o comércio bilateral com as duas nações.

"Estou muito orgulhoso da liderança forte e inabalavelmente poderosa da Índia e do Paquistão por terem tido a força, a sabedoria e a coragem de reconhecer plenamente que era hora de pôr fim à agressão atual, que poderia ter levado à morte e destruição de tantas pessoas e coisas", escreveu Trump em sua conta na Truth Social.