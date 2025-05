Homem de 89 anos morre em ataque inédito de urso preto na Flórida

Robert Markel, foi dado como desaparecido após a família infromar a polícia sobre o caso e sobre as aparições dos animais nas proximidades da casa da vítima

Um idoso de 89 anos e seu cachorro foram mortos em um ataque de urso preto em Jerome, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, o fato é considerado a primeira ocorrência de ataque fatal de um urso preto no país.

Conforme o The New York Times, a Comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) comunicou que os ataques aconteceram em momentos distintos, com um intervalo significativo entre eles.