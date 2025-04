Espanha e Portugal descartam ciberataque enquanto se recuperam do apagão

A hipótese de um ataque cibernético foi descartada 24 horas depois de um apagão que deixou Espanha e Portugal na escuridão na segunda-feira. A energia foi restabelecida totalmente nesta terça (29), enquanto as cidades voltam à normalidade.

"Com base na análise que conseguimos conduzir até o momento, podemos descartar um incidente de segurança cibernética nas instalações da rede", disse Prieto.

As autoridades ainda não determinaram a causa do colapso da rede e, embora o governo espanhol não tenha descartado nenhuma hipótese, a de um ataque cibernético foi desconsiderada.

A operadora do vizinho Portugal, a REN, informou que a rede elétrica estava "perfeitamente estabilizada" e que seus 6,4 milhões de clientes tinham serviço.

- "Desconexão do sistema" -

A União Europeia disse estar pronta para aprender as "lições" do grande apagão, um episódio de "magnitude sem precedentes", segundo uma porta-voz da Comissão Europeia.

A operadora portuguesa negou ter emitido um comunicado compartilhado com as redes a ela atribuídas que apontasse um "fenômeno atmosférico raro" como causa da interrupção.

"Esta perda de geração ultrapassou a perturbação de referência" usada para projetar e operar os sistemas elétricos na União Europeia, o que causou "a desconexão do sistema elétrico" da Península Ibérica "do resto do sistema europeu" e seu colapso.

O apagão foi precedido por uma perda repentina de 60% da energia da rede "em apenas cinco segundos", disse o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Nas cidades espanholas, o retorno da energia foi acompanhado de gritos de alegria após um longo dia sem luz e, em muitos casos, sem internet ou celulares.