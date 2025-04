Conclave para eleger novo papa começa em 7 maio; o que acontece agora

Getty Images O conclave, votação dos cardeais da Igreja Católica para eleger um novo papa, começará dia 7 de maio, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (28/4). A reunião a portas fechadas acontece na Capela Sistina e envolverá cerca de 135 cardeais de todo o mundo.

Depois de entrarem na Capela Sistina, os cardeais não devem se comunicar com o mundo exterior até que um novo papa seja eleito. Há apenas uma rodada de votação na primeira tarde do conclave. A partir do segundo dia, os cardeais realizam duas votações todas as manhãs e duas votações todas as tardes na capela, até que os candidatos a papa sejam reduzidos a apenas um.

Um candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais eleitores para ser eleito papa. Getty Images Corpo do papa Francisco foi velado na Basílica de São Pedro Nas votações, cada cardeal eleitor escreve o nome do seu candidato preferido nas cédulas de votação sob as palavras Eligio in Summum Pontificem, que em latim significa "Eu elejo como Sumo Pontífice". Para manter as votações em segredo, os cardeais são instruídos a não usar sua caligrafia habitual.