Homilia de missa fúnebre resgata legado de união do papa Francisco

(26) para prestar as últimas homenagens ao papa Francisco e acompanhar a Missa de Exéquias do pontífice.

Nas palavras do cardeal, os 12 anos de papado de Francisco foram marcados por sua proximidade com as pessoas e por sua espontaneidade de gestos até os últimos dias , além de seu profundo amor pela Igreja.

Para o decano, a decisão do papa de adotar o nome Francisco “imediatamente pareceu indicar o plano pastoral e o estilo no qual ele queria basear seu pontificado, buscando inspiração no espírito de São Francisco de Assis”.

Agradecendo aos presentes, o religioso observou que a fervorosa manifestação de luto testemunhada ao longo da última semana em todo o mundo diz muito sobre o quanto o pontificado de Francisco tocou mentes e corações – não apenas dentro da Igreja.

Ao fazer referência à uma passagem do Evangelho onde Cristo incumbe Pedro de pastorear seu rebanho, o cardeal observou que, apesar da fragilidade e do sofrimento que marcaram os últimos momentos de Francisco, o papa escolheu seguir no caminho de entrega até ao último dia da sua vida terrena.