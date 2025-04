A corrida por um lugar no funeral do papa Francisco

Andrea Ugalde não dormiu. Chegou ao Vaticano de madrugada e correu o mais rápido que pôde para estar na "primeira fila" do funeral do papa Francisco.

Muitos dos participantes eram jovens peregrinos com bandeiras e faixas penduradas nos ombros, enquanto padres em trajes completos circulavam sob as majestosas colunatas da famosa praça de Bernini.

Do aeroporto, foi direto para a capela-ardente na quinta-feira e agora passou a noite acordada para o funeral.

"Valeu a pena não ter dormido", disse a mulher, que comprou uma passagem de Los Angeles para Roma assim que soube da notícia da morte do papa.

Gabriela Lazo dormiu em seu carro. No dia anterior, dirigiu oito horas com o marido e os três filhos de La Verna até Roma. O trânsito os impediu de chegar à capela-ardente, mas eles estavam determinados a comparecer ao funeral.

"Temos muita devoção por ele. Estamos profundamente tristes com o que aconteceu, porque o carregamos em nossos corações, um papa sul-americano", disse a peruano de 41 anos à AFP.

Alguns enlutados cumpriam rosários e orações silenciosas enquanto se encostavam nas colunas. Outros posaram para fotos vestindo camisetas com o rosto do papa e uma pomba, com a basílica ao fundo.