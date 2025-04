Menino de 2 anos viraliza ao visitar irmã recém-nascida vestindo smoking

Criança de 2 anos viraliza ao vestir smoking para conhecer irmã recém-nascida / Crédito: Reprodução/Tiktok/@dude2dad

Um encontro de um menino de apenas dois anos com sua irmãzinha recém-nascida comoveu os usuários da rede social TikTok. No vídeo, o pequeno aparece um pouco nervoso, vestindo um smoking e carregando um buquê de flores rosas para a nova integrante da família. LEIA TAMBÉM | Bebê do milênio: quem é a criança que nasceu no primeiro dia do ano 2000 em Fortaleza



A publicação já alcançou mais de 9 milhões de visualizações desde que foi postada, no dia 3 de abril. Brooks Hunsaker, pai das crianças, contou em entrevista à revista Newsweek que a situação foi planejada para que os irmãos tenham, no futuro, uma lembrança especial desse momento. "Eu queria que meu filho causasse uma boa 'primeira impressão' em sua irmã mais nova. Então, pensei em vesti-lo com um smoking para conhecê-la. Achei que seria um momento legal para ele e sua irmã olharem algum dia no futuro e isso faria com que o relacionamento entre irmãos começasse com o pé direito", declarou. O pai também revelou que quis tornar o momento especial para a esposa, que tem o hábito de vestir o filho de forma elegante, e esperava que o gesto "derretesse seu coração". Durante a gestação, os pais já vinham preparando o menino para a chegada da nova integrante da família. "Conversamos muito com ele sobre como ele iria conhecer sua nova irmã nas semanas que antecederam o nascimento", contou Brooks à Newsweek.