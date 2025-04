Homem usa advogado criado por IA em processo nos EUA e recebe reprimenda de juíza

Em Nova York, um avatar gerado por IA tentou representar um homem em tribunal, revelando os desafios do uso da tecnologia no sistema judiciário

O mais recente capítulo da chegada da inteligência artificia l ao mundo jurídico ocorreu em 26 de março, sob a cúpula de vitrais do Tribunal de Apelação da Primeira Divisão Judicial da Suprema Corte do Estado de Nova York, onde um painel de juízes se preparava para ouvir Jerome Dewald, autor de uma ação trabalhista.

"Seria bom saber disso quando o senhor fez a solicitação. O senhor não me informou", disse Manzanet-Daniels, antes de ordenar o desligamento do vídeo. "Não gosto de ser enganada", acrescentou, antes de permitir que Dewald continuasse com seus argumentos.

"Ok, espere um momento", interrompeu Manzanet-Daniels. "Esse é o advogado do caso?"

"O tribunal ficou realmente irritado com isso" admitiu Dewald. " Eles me deram uma bela bronca. "

Ele explicou que seria improvável um advogado fazer algo semelhante, por conta da tradição, das regras do tribunal e do risco de descredenciamento. No entanto, indivíduos que se representam sozinhos e pedem permissão para falar ao tribunal geralmente não recebem orientações sobre os riscos de usar um vídeo sintético para apresentar seus argumentos.

Dewald afirmou que tenta acompanhar os avanços tecnológicos e, recentemente, participou de um webinar promovido pela Associação Americana de Advogados (ABA) sobre o uso de IA no universo jurídico.

Advogado por IA: outros casos



Mesmo advogados licenciados já enfrentaram problemas com o uso equivocado da inteligência artificial.

Em junho de 2023, dois advogados e um escritório de advocacia foram multados em US$ 5 mil cada por um juiz federal em Nova York, após utilizarem uma ferramenta de IA para realizar pesquisas jurídicas e acabarem citando casos fictícios inventados pelo chatbot.

O escritório alegou ter cometido um “erro de boa-fé” por não compreender que a IA poderia gerar informações falsas.

Mais tarde, ainda em 2023, outras decisões judiciais fictícias geradas por IA foram citadas em documentos apresentados pelos advogados de Michael Cohen, ex-advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump.

Cohen assumiu a responsabilidade, dizendo que não sabia que a ferramenta do Google que utilizava para pesquisas jurídicas também poderia produzir chamadas "alucinações de IA".

Embora esses exemplos tenham sido considerados erros, a Suprema Corte do Arizona começou, no mês passado, a usar intencionalmente dois avatares gerados por inteligência artificial — semelhantes ao que Dewald utilizou — para resumir decisões judiciais ao público. No site do tribunal, os avatares, chamados “Daniel” e “Victoria”, declaram estar ali "para compartilhar as notícias do tribunal".