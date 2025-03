Advogado defende exposição da foto do corpo de Maradona em julgamento: ‘Estratégias de comunicação’

Imagem das condições do maior ídolo do futebol argentino serviram de embasamento na acusação por homicídio contra sete réus

Burlando defendeu sua tese durante entrevista ao canal ‘El Trece’, que tem participado da cobertura do julgamento. O advogado reconheceu que trata-se de uma imagem ”dura”, justificando o impacto dos familiares no momento de exibição, porém necessária em sua análise.

A foto que expôs o corpo de Diego Armando Maradona – e não será reproduzida neste site – causou polêmica nos primeiros dias do julgamento de sua morte, na Argentina. Em meio às críticas, o advogado Fernando Burlando, representante de Dalma e Giannina Maradona, filhas do astro, tratou a imagem como uma ”estratégia de comunicação aceitável” em casos como este. Ele defende a necessidade da exibição para embasar o pedido de condenação dos sete réus acusados de homicídio.

Em 2021, uma junta médica nomeada para investigar as circunstâncias concluiu que os profissionais de saúde do astro agiram de forma “inadequada, deficiente e imprudente” e que o deixaram morrer após “12 horas de agonia”. A investigação também enfatizou as más condições da residência em que Diego estava.

Julgamento da morte de Maradona

Os médicos sentados no banco dos réus responderão por “homicídio simples com dolo eventual”. Ou seja, quando há consciência de que sua negligência pode resultar na morte do outro. Os promotores públicos veem provas de displicência suficientes para levá-los a julgamento, e se condenados, as penas variam de oito a 25 anos de prisão.

Com audiências até julho, o julgamento envolverá um total de 120 testemunhas entre parentes, médicos, peritos, amigos e jornalistas. Estarão no banco dos réus o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Diaz, a coordenadora médica Nancy Forlini, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, o médico Pedro Pablo Di Spagna e, por fim, o enfermeiro Ricardo Almiro.