Pintura de uma das maiores artistas do Renascimento é achada na França

Um museu do norte da França revelou nesta sexta-feira, 21, uma pintura de Lavinia Fontana , uma das artistas mais importantes do Renascimento italiano, que havia permanecido armazenada em seus depósitos e sido erroneamente atribuída a um pintor flamengo.

A descoberta ocorreu no museu da Chartreuse , na cidade de Douai, no norte da França, graças a um programa de estudo e restauração de sua coleção de pinturas italianas, lançado no ano passado com o apoio de um comitê científico composto por especialistas.

Pintura da artista Lavinia Fontana é descoberta na França

"Me dizem 'é um quadro nórdico', eu digo 'não, é um quadro italiano, de espírito bolonhês do início ao fim. Tudo aponta para isso: a menininha com as florzinhas, as pinceladas grossas no pescoço, na manga (...)'", contou à AFP.

A pintura, até então atribuída ao pintor flamengo do Renascimento Pieter Pourbus (1523–1584), foi finalmente reconhecida como obra de Lavinia Fontana.

"O quadro está em um estado formidável, não foi mal restaurado no passado, por isso não está desconfigurado. A restauração vai torná-lo ainda mais magnífico", garantiu Costamagna.