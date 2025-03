Lenda do boxe George Foreman morre aos 76 anos

O boxeador George Foreman, considerado uma lenda mundial do boxe, morreu aos 76 anos, nessa sexta-feira, 21. O anúncio foi feito no perfil oficial do Instagram do lutador por sua família. A causa da morte do esportista não foi revelada.

Foreman lutou com o brasileiro Maguila, morto em outubro do ano passado. O confronto aconteceu em 1990, e terminou com a vitória do norte-americano por nocaute.