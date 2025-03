Ataque de Israel na Faixa de Gaza mata ao menos 235 pessoas e ameaça cessar-fogo

O ataque lançado por Israel contra a Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira, 18, matou ao menos 235 pessoas, segundo hospitais do território palestino. O bombardeio ameaça colocar fim ao cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel que está em vigor há quase dois meses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou ter ordenado o ataque por causa do impasse nas negociações pela segunda fase da trégua. "Israel vai, de agora em diante, agir contra o Hamas com força militar crescente", informou o gabinete do premiê.

A Casa Branca disse ter sido consultada pelo governo de Israel antes do ataque, que acabou com um período de relativa calma durante o mês sagrado do Ramadan.