Navio é encontrado no fundo do oceano 132 anos após naufrágio; veja fotos

Embarcação Western Reserve desapareceu em 1892 após uma tempestade no estado de Michigan, Estados Unidos

O navio Western Reserve, que afundou no ano de 1892, foi localizado 132 anos depois . A tragédia vitimou 26 tripulantes que estavam a bordo quando aconteceu uma tempestade próximo ao cabo de Whitefish Point, no estado de Michigan, centro-oeste dos Estados Unidos. Apenas uma pessoa sobreviveu.

“As implantações subsequentes de ROV (veículo operado remotamente) confirmaram a identidade do naufrágio, revelando um navio partido em dois, com a seção da proa apoiada no topo da popa”, afirma o comunicado.