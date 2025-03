Mais de 180 migrantes desaparecidos em naufrágio na costa do Iêmen e Djibuti

Uma das embarcações, na região do Iêmen, transportava 31 pessoas e a outra, com cerca de 150, em sua grande maioria etíopes, disse Abdusator Esoev, chefe da missão da OIM no Iêmen, à AFP.

"Estamos falando de 186 pessoas que poderiam ter morrido no mar (…) Estamos trabalhando com as autoridades do Iêmen para ver se conseguimos encontrar sobreviventes, mas temo que não haja nenhum", acrescentou.

Segundo a OIM, as condições climáticas ruins, com ondas fortes e ventos violentos, causaram os naufrágios.