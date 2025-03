Cachorro dispara arma por acidente contra seu dono nos EUA

Um homem no Tennessee foi baleado acidentalmente pelo próprio cachorro depois que o animal pulou sobre uma cama onde havia uma arma carregada

O homem, que mora em Memphis, no Tennessee (EUA), dormia ao lado da esposa quando foi atingido por um disparo na madrugada de segunda-feira. Por sorte, o tiro acertou apenas de raspão sua coxa esquerda.

Oreo, um pitbull de um ano, "ficou com a pata presa na trava do gatilho e acabou pressionando", segundo o relatório policial do incidente.