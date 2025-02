Teste de DNA resolve enigma de Virgem Maria que chorava sangue

Exame confirmou identidade de dona do sangue encontrado na estátua; fiéis abrem processos por fraude e enriquecimento ilícito

As supostas lágrimas de sangue de uma estátua da Virgem Maria que atrai peregrinos desde 2016 à localidade italiana de Trevignano na verdade coincidem com o material genético da própria dona da imagem — a autoproclamada vidente Gisella Cardia, que organizava as peregrinações.

A análise feita pela Universidade de Roma Tor Vergata revelou que o líquido vermelho na estátua da Virgem de Trevignano é humano e tem origem natural, descartando hipóteses anteriores de que seria sangue de porco ou tinta.