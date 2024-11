Misterioso colar de diamantes é arrematado por US$ 4,8 milhões em leilão na Suíça

Um colar misterioso do século XVIII com quase 500 diamantes de 300 quilates, possivelmente relacionado com um escândalo que contribuiu para a queda de Maria Antonieta, foi vendido nesta quarta-feira (13) por US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 27 milhões).

Estimava-se que a joia, que sobreviveu intacta por "milagre" por mais de dois séculos, segundo Andres White Correal, chefe do departamento de joalheria da Sotheby's Europe, alcançaria um preço de entre 1,8 e 2,8 milhões de dólares (R$ 10,3 e 16,1 milhões).