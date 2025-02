Submersível Titan: áudio estranho dá pistas sobre a implosão; ouça

Novos áudios detalham a implosão do submersível Titan em junho de 2023 / Crédito: Reprodução / Oceangate / Guarda Costeira dos EUA / JASON REDMOND / AFP

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) divulgou uma gravação de áudio impressionante que captura o momento da implosão do submersível Titan, da OceanGate, ocorrida em junho de 2023. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O áudio foi registrado por um sensor acústico localizado a aproximadamente 1.450 quilômetros do local do incidente. A gravação revela uma sequência de estática, seguida por um ruído estrondoso e, logo depois, mais estática.

Tragédia do submersível Titan: descoberta após dois anos Quase dois anos após o desaparecimento do Titan no Oceano Atlântico, durante uma missão para explorar os destroços do Titanic, a Guarda Costeira dos EUA divulgou um trecho de 20 segundos do áudio da implosão como parte das investigações. No clipe, é possível ouvir um som abafado de explosão, seguido por um silêncio profundo. A Guarda Costeira descreveu o ruído como a "assinatura acústica suspeita" da implosão. A gravação — tornada pública em 7 de fevereiro — também forneceu uma estimativa mais precisa do momento do colapso.

Uma nota na tela no início do clipe indica que o áudio foi capturado às 9h34 (horário local) de 18 de junho de 2023, aproximadamente 90 minutos após o Titan submergir por volta das 8h, próximo à costa de Newfoundland, no Canadá. Tragédia do submersível Titan: relembre o caso

O submersível Titan estava em uma missão para explorar o naufrágio do Titanic quando perdeu contato com seu navio de apoio cerca de uma hora e 45 minutos após o início da descida. O veículo estava a aproximadamente 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico quando sofreu a implosão.

Imagem inédita mostra como submersível Titan ficou após implosão no mar; VEJA As vítimas incluíam o cofundador da OceanGate, Stockton Rush, o especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet, o empresário britânico Hamish Harding e os paquistaneses Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood. A tragédia gerou intensos debates sobre o design do Titan e as práticas de segurança da OceanGate. Durante uma audiência conduzida pela Guarda Costeira dos EUA, foram identificados mais de 100 problemas com o submersível, incluindo um casco comprometido e um propulsor defeituoso.