Trump bloqueia ajuda à África do Sul alegando "discriminação contra fazendeiros brancos"

O presidente dos EUA, Donald Trump, mandou congelar ajuda à África do Sul / Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na sexta-feira, 7, formalizando seu anúncio feito no início da semana de que congelará a assistência à África do Sul devido a uma lei que busca corrigir injustiças do período racista do apartheid no país - uma lei que, segundo a Casa Branca, representa discriminação contra a minoria branca sul-africana. "Enquanto a África do Sul continuar a apoiar atores malignos no cenário mundial e permitir ataques violentos contra fazendeiros inocentes de uma minoria desfavorecida, os Estados Unidos suspenderão a ajuda e a assistência ao país", afirmou a Casa Branca em um resumo da ordem.

A Casa Branca também informou que Trump anunciará um programa para reassentar fazendeiros brancos sul-africanos e suas famílias como refugiados. A lei da África do Sul a que Trum está reagindo concede ao governo do país poderes para, em casos específicos, expropriar terras de proprietários. Segundo a Casa Branca, a lei "discrimina descaradamente os africânderes, minoria étnica no país". Entenda o caso A Lei de Expropriação foi sancionada no mês passado pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e permite que o governo tome posse de terras quando elas não estão sendo utilizadas, quando sua redistribuição for considerada de interesse público, ou em outras situações pontuais.

A medida busca corrigir algumas das injustiças do período racista do apartheid na África do Sul, quando pessoas negras tiveram suas terras confiscadas e foram forçadas a viver em áreas designadas para não brancos. Elon Musk, aliado próximo de Trump e chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental da administração Trump, destacou essa lei em postagens recentes nas redes sociais, classificando-a como uma ameaça à minoria branca da África do Sul. Musk é natural do país africano. A ordem de Trump também faz referência ao papel da África do Sul na apresentação de acusações de genocídio contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça.

Suspensão da ajuda externa

A suspensão da ajuda externa ao país ocorre em meio a uma pausa mais ampla na maioria das assistências internacionais dos EUA sob Trump, à medida que ele busca implementar o que chama de política externa "America First" ("América Primeiro"). As declarações de Trump no início da semana ampliaram a polêmica em torno de uma questão racial delicada e aprofundaram as divisões já acentuadas entre os Estados Unidos e a África do Sul, em virtude das guerras em Gaza e na Ucrânia.