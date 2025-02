EUA está disposto a receber agricultores sul-africanos 'perseguidos'

“Agricultores sul-africanos perseguidos e outras vítimas inocentes que são alvos apenas por causa de sua raça e que optam por se reassentar nos Estados Unidos são bem-vindos”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em sua conta no X.

Em sua decisão, o líder republicano disse que a lei “permitiria que o governo sul-africano confiscasse propriedades agrícolas de minorias étnicas afrikaners sem compensação”.

Joanesburgo rejeita essa interpretação, chamando-a de estratégia de “desinformação”.

“Estamos preocupados com o que parece ser uma campanha de desinformação e propaganda”, disse o governo sul-africano neste sábado sobre a ordem de Trump, enfatizando que "a suposição subjacente desse decreto é factualmente imprecisa e não reconhece a história profunda e dolorosa do colonialismo e do apartheid da África do Sul".