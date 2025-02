Trump quer fechar agência dos EUA para o desenvolvimento USAID

O governo Trump ordenou que milhares de funcionários da agência retornem para os Estados Unidos e congelou a ajuda externa. O quadro de funcionários da USAID passaria de 10 mil para menos de 300, segundo o jornal The New York Times.

"A CORRUPÇÃO ESTÁ EM NÍVEIS RARAMENTE VISTOS. FECHEM-NA!", publicou o líder republicano na rede Truth Social. "Sim, senhor presidente!", respondeu Musk, o homem mais rico do mundo.

Os Estados Unidos destinam atualmente cerca de 58 bilhões de dólares (R$ 334 bilhões) à ajuda internacional, o que o torna o maior doador do mundo. No entanto, isso equivale a entre 0,7% e 1,4% do gasto total do governo, segundo o Pew Research Center.

A USAID financia programas de saúde e emergência em cerca de 120 países, o que inclui as regiões mais pobres do mundo.