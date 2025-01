DeepSeek, o app chinês de IA, é mesmo tão bom?

Reuters

O DeepSeek, um aplicativo chinês de chatbot de inteligência artificial (IA) que foi lançado na semana passada, provocou caos nos mercados dos EUA por ser mais competitivo do que as tecnologias criadas pelas grandes empresas de tecnologia americanas e levantou questões sobre o futuro do domínio da IA ​​nos Estados Unidos.

A BBC analisou como o aplicativo funciona.