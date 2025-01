Trump recebe carta de Biden e compartilha conteúdo; veja íntegra

Na manhã desta quarta-feira, 22, o 47º representante dos Estados Unidos compartilhou com a Fox News o conteúdo recebido pelo antecessor. Biden está numa posição inédita na presidência norte-americana: ele escreveu um bilhete a Trump, que quatro anos antes fizera o mesmo para Joe Biden.

"Eles não deixam na mesa? Não sei”, disse, antes de descobrir um envelope com o número “47” (sua indicação de presidente) na mesa do Salão Oval. “Obrigado, Peter. Poderiam ter se passado anos antes de encontrarmos essa coisa”.

No dia seguinte, Trump respondeu a mais questionamentos sobre o conteúdo da carta, classificando-a como “muito legal” e “um pouco inspiradora”. Mas apenas na quarta-feira, compartilhou com o veículo uma cópia do conteúdo.