O que está por trás de nova foto oficial de Donald Trump

Fotógrafos descrevem a nova foto do presidente eleito como 'séria' e 'sinistra'.

Essas são algumas das descrições do novo retrato oficial de Donald Trump , capturado por seu fotógrafo-chefe, Daniel Torok.

Na foto, o presidente eleito, que toma posse na segunda-feira (20/1 ), encara a câmera com uma expressão séria e a sobrancelha levantada.

A primeira impressão que Draper teve da imagem de Trump foi que ela teria sido "fortemente manipulada", tanto com iluminação de estúdio quanto com retoques após a captura da imagem.

" O retrato oficial do presidente é a imagem mais impressa e mais vista do presidente de todos os tempos", disse o ex-fotógrafo da Casa Branca Eric Draper à BBC.

A foto parece usar uma iluminação "monstruosa", disse ele, para iluminar de forma dramática o presidente eleito por baixo e fazer seus olhos se destacarem.

A configuração da iluminação dá à imagem uma aparência "sinistra" frequentemente vista em filmes de terror, disse Eliska Sky, fotógrafa de retratos do Instituto de Fotografia de Londres. Ela comparou a representação de Trump a de um boxeador antes de uma luta.

A iluminação "sugere seriedade e intenção", segundo Paul Duerinckx, professor sênior de fotografia documental no Swansea College of Art, no Reino Unido.