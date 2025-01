Pablo Marçal encontra Donald Trump nos Estados Unidos: 'Save Brazil'

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) encontrou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou posse no cargo nesta segunda-feira, 20.

Em um vídeo de poucos segundos publicado no perfil do ex-coach no Instragram , ele aparece ao lado de Trump, e diz para o americano "salvar o Brasil". "Donald Trump, save America, save Brazil." Trump olha para a câmera e diz que "gosta" do Brasil.