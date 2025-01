Seguiu Trump e seu vice no Instagram ‘sem saber’? Veja motivo

A comunicação da Meta também respondeu a declarações de que estaria limitando pesquisas para a hashtag “democrata” ou “democratas” em língua inglesa no Instagram.

“Há um problema que afeta a capacidade das pessoas de pesquisar diversas hashtags diferentes no Instagram – não apenas as da esquerda. Estamos trabalhando rapidamente para resolver isso”, afirmou Stone.

There’s an issue affecting people’s ability to search for a number of different hashtags on Instagram - not just those on the left. We’re working quickly to resolve this. https://t.co/S3OywJVRZX