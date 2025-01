Instagram: internautas percebem estar seguindo, sem intenção, vice dos EUA

Segundo a explicação, o perfil atual do vice-presidente foi uma duplicação da conta de Kamala Harris , ex vice-presidente dos EUA e candidata derrotada nas últimas eleições presidenciais do país.

Instagram e James Vance: Internautas repercutem seguimento automático Crédito: Reprodução/X



Paulo Gustavo - humorista



Eliana - apresentadora



Roberto de Carvalho - compositor e instrumentista



Alessandra Negrini - atriz



Rihanna - cantora e empresária



Shonda Rhimes - roteirista



Malala Yousafzai - ativista dos direitos humanos



Shawn Mendes - cantor



Justin Bieber - cantor



Normani - cantora



Instagram e James Vance: quem é o atual vice-presidente dos EUA?



James David Vance tomou posse como vice-presidente dos EUA no dia 20 de janeiro de 2025, com apenas três anos de experiência política. Em 2022, foi eleito senador por Ohio, com 53% dos votos.

Antes de ingressar no mundo da política, foi oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, servindo ao país no Iraque. É formado em Ciência Política e Filosofia pela Universidade Estadual de Ohio e em Direito pela Universidade Yale. Também já foi editor da revista jurídica The Yale Law Journal.

Em sua autobiografia Hillbilly Elegy (Era uma vez um sonho), Vance conta sobre sua infância em uma comunidade operária. O livro foi adaptado para o cinema e está disponível na Netflix.