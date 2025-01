Posse de Trump: medidas contra imigrantes e as outras prioridades do presidente dos EUA

Reuters Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20/10), com a promessa de um futuro grandioso para o país. "O declínio da América acabou", disse ele, em uma rara cerimônia de posse em ambiente fechado.

Ele prometeu interromper as entradas irregulares de imigrantes, taxar países e retomar o Canal do Panamá. E garantiu que os Estados Unidos serão grandes, excepcionais e invejados como nunca no mundo. A cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos geralmente é um evento feito ao ar livre, com o tradicional discurso para a multidão de apoiadores no National Mall. No entanto, com temperaturas abaixo de 5 graus na capital americana, Trump optou por uma cerimônia em ambiente fechado.

Ele assumiu o cargo na rotunda do Capitólio cercado de um seleto grupo de convidados: seus familiares, ex-presidentes, parlamentares e os CEOS das grandes empresas de tecnologia, como Elon Musk, do X, Mark Zuckerberg, da Meta e Jeff Bezos, da Amazon. (Veja aqui imagens do evento) Estava presente também o presidente da Argentina, Javier Milei. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não viajou para a posse. O país foi representado no evento pela embaixadora nos EUA, Maria Luiza Viotti.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que pretendia participar, teve a viagem barrada pela Justiça - e seus representantes, a mulher Michelle e o filho Eduardo, viajaram aos Estados Unidos, mas ficaram de fora do evento. Quem também estava lá era o agora ex-presidente americano Joe Biden, que transferiu pessoalmente o poder a Trump, retomando uma tradição quebrada pelo próprio Trump em 2021, quando ele se recusou a participar da posse de Biden. Em quatro pontos, veja a seguir as prioridades do novo presidente dos Estados Unidos, que é o primeiro condenado pela Justiça a assumir a Casa Branca e também o presidente mais velho a tomar posse na história americana, com 78 anos e sete meses de idade.

KEVIN LAMARQUE/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock O CEO da Tesla e proprietário do X, Elon Musk, gesticula enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, faz seu discurso de posse Imigração No discurso de posse, Trump anunciou a declaração de emergência nacional na fronteira com o México e prometeu o envio das forças armadas à região para impedir qualquer entrada ilegal. Também colocou em prática novamente uma medida de seu primeiro mandato – o Remain in Mexico (algo como "Fique no México"), na qual imigrantes que pedem asilo precisam aguardar a aprovação de seu pedido em território mexicano. Trump também decretou o fim da política de "catch and release", algo como "capturar e libertar" em português.