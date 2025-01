O que esperar das missões espaciais em 2025

Novas pesquisas terão como objetivo medir a biomassa da Terra a partir do espaço, resgatar astronautas e preparar o pouso de humanos na Lua.A ciência e a exploração espacial atingiram novos patamares no último ano. Entre as descobertas, cientistas identificaram que as galáxias são muito maiores do que se acreditava e o que acontece com o corpo de um astronauta quando ele fica preso no espaço. Nos últimos dias do ano, a sonda espacial Parker Solar Probe, da Nasa, conseguiu chegar mais próximo do Sol do que qualquer objeto já fabricado por humanos. Agora, 2025 deve trazer novidades e acontecimentos inéditos para a pesquisa espacial em todo o mundo. Astronautas "presos" da NASA retornarão à Terra na primavera Suni Williams e Butch Wilmore retornarão à Terra em março de 2025. Os dois astronautas foram deixados na Estação Espacial Internacional (ISS) em junho de 2024, depois que problemas de propulsão com sua nave espacial, a Starliner, fizeram com que a missão de oito dias tivesse que ser estendida. Embora não estejam tecnicamente presos, uma vez que existem viagens regulares de tripulação e suprimentos que poderiam trazê-los de volta em uma data posterior, a dupla foi forçada permanecer mais tempo na estação. Eles devem retornar à terra em março, a bordo de uma missão da SpaceX. Medindo a vida na Terra do espaço Em 2025, a agência Espacial Europeia (ESA) começará a analisar os ecossistemas da Terra a partir do espaço. A missão FLuorescence EXplorer (Flex) fornecerá mapas globais de saúde e estresse das plantas. A Flex tem uma duração de projeto de três anos e meio a partir do lançamento. O satélite incluirá novos instrumentos capazes de medir a atividade fotossintética do espaço pela primeira vez. O instrumento conseguirá registrar a fotossíntese de plantas em larga escala, proporcionando uma melhor compreensão de como os ecossistemas vegetais afetam o ciclo global de carbono. Uma missão separada da ESA, também prevista para 2025, analisará as florestas da Terra. A missão Biomass medirá informações sobre o estado dos biomas e como eles estão mudando. Os resultados de ambas as missões podem ajudar a orientar políticas relacionadas à proteção contra mudanças climáticas, gestão agrícola e segurança alimentar. Próximos passos para a Artemis, mas sem ação em 2025 2025 será um ano crucial para os planos da Nasa de devolver os humanos à Lua como parte do programa Artemis. Entusiastas do espaço acompanharão o progresso da agência americana na realização de marcos-chave para a missão Artemis 2. Em 2022, o Artemis 1 testou com sucesso um voo não tripulado da Orion em órbita lunar. A Artemis 2 é a missão de acompanhamento, com o objetivo de enviar uma tripulação humana a bordo em 2026. A missão Artemis 3 colocará humanos de volta na superfície lunar pela primeira vez desde 1972. A Artemis 2 estava prevista para ser lançada no final de 2025, mas foi adiada para abril de 2026, no mínimo, para dar mais tempo para resolver problemas detectados com a nave Orion em sua primeira missão. O atraso também dá tempo para que os parceiros comerciais SpaceX e Axiom Space cumpram seus marcos-chave no desenvolvimento do módulo lunar Starship e dos novos trajes espaciais, respectivamente. Os astronautas usarão a instalação Luna, na Alemanha, para treinar para futuras viagens à superfície da Lua. Eclipses lunares e chuvas de meteoros Também haverá muitos eventos próximos à Terra que poderão ser vistos a olho nu ou com telescópios. A chuva de meteoros Quadrantídeos ocorre em meados de novembro a meados de janeiro de cada ano. O pico aconteceu no dia 3 de janeiro. Já a chuva de meteoros Eta Aquáridas também será visível de 20 de abril a 21 de maio. O fenômeno pode ser melhor observado dos trópicos do sul, mas também pode ser visto ao norte do equador. O pico ocorre de 3 a 4 de maio. Outra data importante no calendário espacial é 14 de março, quando um eclipse total da Lua será visível no Pacífico, nas Américas, na Europa Ocidental e na África Ocidental. Haverá uma segunda chance em 2025, em 7 de setembro, quando um eclipse lunar será visível na Europa, África, Ásia e Austrália. Autor: Matthew Ward Agius, Fred Schwaller