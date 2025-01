Ataque deixa 15 mortos em Nova Orleans, nos EUA: veja o que se sabe

Área onde ocorreu o ataque está bloqueada pela Guarda Nacional dos Estados Unidos / Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um ataque terrorista deixou 15 mortos e 35 feridos em Nova Orleans, Estados Unidos, na manhã de ontem, 1º. O suspeito do ataque é um homem de 42 anos, identificado como Shamsud Din Jabbar, que avançou um carro contra várias pessoas na rua mais movimentada da cidade, onde alguns comemoravam o Réveillon. Ele morreu em um confronto com a Polícia.

O FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) está investigando o caso como terrorismo. Confira o que se sabe sobre o ataque em Nova Orleans.



Ataque deixa 15 mortos em Nova Orleans: Testemunhas se protegeram nos bares A Bourbon Street, no centro de New Orleans, é uma rua estreita, cheia de bares. Na madrugada do dia 1º de janeiro, ela estava fechada para carros, e com pessoas comemorando a virada do ano. Algumas pessoas que estavam nos bares não ouviram os gritos e tiros na hora do ataque. No entanto, logo viram alguns indivíduos correndo e se escondendo debaixo das mesas. “As pessoas começaram a correr e se esconder debaixo das mesas como se fosse um treinamento para atiradores em massa", disse a testemunha Whit Davis em entrevista à BBC News.

Após serem liberados pela polícia, Davis conta que passou "por corpos mortos e feridos por toda a rua". Dois policiais foram baleados em ataque de veículo em Nova Orleans; LEIA Ataque deixa 15 mortos em Nova Orleans: quem era Shamsud-Din Jabbar? O suspeito de atacar a multidão foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos. Ele era cidadão americano e vivia em Houston, no estado do Texas.