Suspeito de ataque em Nova Orleans serviu por 10 anos no exército dos EUA

O suspeito do atentado em Nova Orleans, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, um cidadão americano de 42 anos, é um corretor de imóveis do Texas que passou 10 anos trabalhando como especialista em TI no exército.

Em um vídeo publicado no YouTube há quatro anos, Jabbar — falando com um sotaque típico do sul dos Estados Unidos — vangloriava-se de suas habilidades como "negociador" enquanto promovia seus serviços de gestão imobiliária para potenciais clientes.