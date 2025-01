Papa está 'profundamente triste' pelo atentado em Nova Orleans

O papa Francisco está "profundamente triste" pelo ataque ocorrido em Nova Orleans, onde um veterano do Exército dos Estados Unidos atropelou, com uma caminhonete, uma multidão que celebrava a chegada do Ano Novo, deixando 15 mortos e mais de 30 feridos.

"O papa Francisco ficou profundamente triste ao saber que pessoas foram mortas e feridas no ataque ocorrido em Nova Orleans", disse o cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em uma mensagem dirigida ao arcebispado da cidade.