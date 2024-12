Após atraso em voo, homem distrai crianças no avião ao tocar saxofone

Ao tocar o seu saxofone, Wayne Hoey conseguiu distrair as crianças no avião e encantou os passageiros / Crédito: Reprodução/Facebook@KateDailey

No início de dezembro, um anúncio de atraso para um voo que partia de Atlanta, nos Estados Unidos, rendeu uma apresentação improvisada de saxofone. A situação foi gravada por um dos passageiros, enquanto o veterano do exército Wayne Hoey distraía as crianças no avião. A demora da aeronave, que já durava uma hora, ocorreu durante a troca de tripulação, já que uma equipe se encontrava presa no trânsito. Enquanto aguardava, Hoey notou que as crianças começavam a se agitar em suas poltronas e chamou a comissária de bordo.

Em seguida, o veterano perguntou se poderia tocar algumas músicas no saxofone, para acalmar os pequenos. Mas, com o instrumento no compartimento superior, a tripulante pediu permissão à cabine para buscá-lo.

Com o saxofone em mãos, Wayne Hoey, que tocou na banda do exército dos Estados Unidos por 20 anos, decidiu apresentar melodias natalinas. SAIBA como viajar de avião com pet e cuidados com braquicefálicos

Veterano tocou músicas natalinas no saxofone: confira vídeo “Fiquei surpresa e encantada quando esse senhor se levantou, montou seu saxofone e começou a tocar canções de natal (até mesmo ‘Baby Shark’ para as crianças) pelo corredor. O clima no avião mudou imediatamente”, compartilhou uma das passageiras, Kate Dailey, em publicação no Facebook.