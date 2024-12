Xamãs bolivianos se recusam a sair de casas na beira de penhasco

Apesar de sua proximidade com uma descida considerada letal e dos riscos de erosão do terreno, os ‘amautas’ na Bolívia permanecem nas estruturas

Os xamãs locais utilizam as moradias na realização de seu trabalho, incluindo oferendas para Pachamama (divindade relacionada à Terra), que acreditam protegê-los do perigo de uma queda.

Apesar de riscos de erosão por fortes chuvas e pela mudança climática, os xamãs aimarás, ou “amautas”, da Bolívia se recusam a deixar suas “casas suicidas” em El Alto. As estruturas receberam esse nome devido à sua localização na beira de um penhasco.

Por outro lado, as autoridades afirmam que a erosão no penhasco e os impactos do aquecimento global colocam a vida dos moradores em risco, o que influi a chance de uma evacuação forçada.