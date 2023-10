Conheça La Paz, a cidade na Bolívia que é ligada pela maior rede de teleféricos do mundo

A enorme “teia” no céu é detentora do título de maior linha teleférica do mundo, segundo o Guinness World Records. O recorde foi inicialmente reconhecido em 2018 e foi batido pelas mesmas cidades em 2019 com uma expansão da rede. O título segue mantido desde então.

Como surgiu a maior rede de teleféricos do mundo?

A ideia de tornar o teleférico um meio de transporte comum na região se deu na busca de ligar a capital boliviana, La Paz, com El Alto, cidade que fica a 21 quilômetros de distância e 400 metros acima.

O relevo da região foi o que tornou a ideia viável. As estradas extremamente sinuosas e estreias, somadas a impossibilidade de construir uma linha férrea que conectasse as duas cidades tornou a rede de teleféricos a solução.

Mi Teleférico detém o título de maior rede de teleféricos do mundo Crédito: Reprodução/AdobeStock

Rede de teleféricos de La Paz, na Bolívia, começou a ser construído em 2012



O projeto foi iniciado em 2012 e inaugurado em 30 de maio de 2014 com as três linhas - Vermelha, Verde e Amarela.

Com o sucesso do meio de transporte, entre 2017 e 2019, outras 7 linhas foram implementadas ao Mi Teleférico, ampliando as estações.