Casas em forma de cubo? Formato de moradia atrai curiosos e repercute nas redes socias

Com seu formato inusitado, as moradias vem chamando a atenção dos internautas; saiba como começou a construção das casas em forma de cubo

Mentink ficou impressionado com as 21 casas cúbicas que Blom havia projetado anteriormente na cidade de Helmond e desejava trazer essa inovação para Roterdã.

Hans Mentink acreditava que, assim como Helmond, Oude Haven estava "precisando de uma arquitetura com alguma vida". Piet Blom, compreendendo a importância do projeto, desejava que as casas não parecessem ter sido projetadas por um arquiteto.

Além de dar nova vida a cidade Helmond, as casas também alcançaram uma densidade populacional quatro vezes maior do que a conseguida numa área residencial normal. O que representa uma economia de espaço essencial, para um país como a Holanda, cortado por canais.

Piet associou que cada cubo representa uma árvore, e coletivamente as casas eram como uma floresta. O arquiteto posicionou o cubo em 45 graus, e colocou uma coluna de sustentação hexagonal, o que refletiu no efeito da copa da árvore.

Os cubos têm um espaço total de 106 metros quadrados cada, divididos em três pisos. A entrada da casa se inicia no tronco, onde há uma espécie de depósito para guardar bicicletas, por exemplo, o piso inferior ainda conta com cozinha, banheiro e espaço de estudo.

O segundo piso contém dois quartos, um banheiro e um hall. Já no terceiro andar é possível encontrar um pequeno espaço na forma de uma pirâmide triangular, que pode ser um solário, já que o cômodo é rodeado por janelas que podem ser usadas de diversas formas.

Sala de estar do museu Kijk-kubus, localizado em uma das casas cubo Crédito: Kijk-kubus/Divulgação

Casas cúbicas exigem móveis planejados

As Casas Cubo possuem características únicas que exigem móveis personalizados. Isso se deve ao fato de que as paredes e janelas formam um ângulo de 54,7 graus com o plano do chão, tornando necessário o uso de móveis planejados.

Além dessa particularidade, morar em uma Casa Cubo tem um custo elevado: 280 mil euros, aproximadamente R$ 1,66 milhão.

Há também dois "supercubos" maiores. Um deles foi destinado a ser uma escola de arquitetura, enquanto o outro foi desenvolvido para funções comerciais, embora nunca tenha sido inteiramente concluído.

Essas áreas comuns são conhecidas como Overblaak e incluem quatro praças, usadas para eventos culturais.

Além das moradias, a Kubuswoningen contém 1.000 metros quadrados de restaurantes e lojas Crédito: Kijk Kubus/Divulgação

As casas cubo são identificadas por número, e algumas estão abertas ao público, como a Overblaak 70, que atualmente abriga um museu contando a história das Casas Cubo.

Além disso, é possível se hospedar em uma dessas casas, pois um dos cubos foi transformado em hostel.

O projeto de Blom também inclui a Blaak, uma via com sete pistas que serve como uma ponte de pedestres, conectando o mercado próximo ao porto e um túnel subterrâneo de metrô.

O projeto de Blom também abrange a Blaak, uma via com sete pistas e um túnel subterrâneo de metrô. Crédito: Kijk Kubus/Divulgação

Ao todo, o empreendimento, que foi concluído em 1984, contém 70 moradias, 1.000 metros quadrados de restaurantes e lojas, e estacionamentos para 300 carros.