Três homens morrem ao seguirem rota de app até ponte inacabada

Rota em aplicativo de navegação não identificou ponte inacabada na Índia; três pessoas morreram / Crédito: Reprodução/X(Twitter)@jsuryareddy

Um acidente envolvendo um aplicativo de navegação deixou três mortos em Uttar Pradesh, norte da Índia, no domingo, 24, após caminho levar os homens até uma ponte inacabada na região. Duas das vítimas saíram da cidade de Gurugram e estavam indo para Bareilly para comparecer a um casamento, mas o GPS não as alertou sobre uma ponte que havia desabado. Como não conheciam o local, seguiram a rota até caírem no leito de um rio.

Os moradores encontraram o carro danificado na manhã seguinte e informaram à Polícia sobre os três homens que estavam mortos. Em seguida, um exame post mortem foi realizado nos corpos.

De acordo com o India Today, os familiares das vítimas culparam as autoridades responsáveis pelo incidente e questionaram a falta de barricadas instaladas na construção inacabada. Índia ou Bharat? CONHEÇA disputa para alterar nome do país Acidente instiga debate sobre uso de app O trio usava o aplicativo Google Maps durante o acidente. Um porta-voz da empresa ofereceu as suas condolências e afirmou que a companhia colabora com as investigações. “Manteremos vocês informados em caso de novos desenvolvimentos”, disse em nota.

Para informar as suas rotas, o aplicativo de navegação é capaz de rastrear as mudanças no trânsito, além de usar uma combinação de imagens de satélite, fotografia aérea e mapas de ruas para fornecer informações atualizadas. Índia: 14 toneladas de temperos falsos e estragados são apreendidas | VEJA Para a BBC, Ashish Nair, fundador da plataforma de mapeamento Potter Maps e ex-funcionário do Google Maps, declara que o app não deve ser responsabilizado por contratempos, considerando os próprios termos de serviço, em destaque: