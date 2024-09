Rússia x Ucrânia: até onde vai a retórica nuclear de Putin?

Em 2022, o mundo assistia atônito aos primeiros bombardeios e ao caos instalado de milhares ucranianos tentando deixar sua terra, enquanto o líder russo aparecia na televisão ameaçando atacar, com força nunca antes vista, qualquer país que viesse em socorro do país invadido, em uma clara referência ao seu arsenal nuclear.

Faz sentido esse tipo de ameaça, considerando, por exemplo, que uma guerra entre a Rússia e a Otan tem um potencial para se tornar uma guerra nuclear? Desde o início do conflito na Ucrânia, várias “linhas vermelhas” ditas pela Rússia foram ultrapassadas pelo ocidente. Primeiro, várias armas cedidas ao país, depois sistemas de defesa aérea, por último, mísseis que podem atingir território russo, e em nenhum dos casos Putin reagiu com armas nucleares.

Hoje, a Rússia é detentora do maior arsenal nuclear do mundo, com cerca de 5600 ogivas, algumas poucas a mais que os Estados Unidos. Em entrevista na última quarta-feira, 13, Putin voltou a assustar o mundo, afirmando que a Rússia está pronta para um conflito nuclear.

As palavras do líder russo parecem ignorar um princípio básico das relações internacionais para uma guerra nuclear, o de “destruição mútua assegurada”, ou seja, não há vencedores. Diante da ação do ocidente em ceder armas para Ucrânia, fica claro que as tentativas de dissuadir europeus e americanos não funcionaram, e que resta a ele uma nova estratégia para tentar dissuadir os ocidentais a não intervirem diretamente na guerra.

Putin parece tentar agora de alguma maneira vender seu arsenal como o mais completo e que não daria chances para seus inimigos responderem a nenhum ataque. O que pode parecer força, também pode na verdade ser fraqueza, uma das últimas cartadas para tentar manter o restante da Europa longe da guerra.

Com uma possível vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o mundo não pode descartar uma escalada da guerra diante de uma Europa desesperada para salvar o Estado ucraniano se a Rússia avançar mais sobre o território vizinho. O presidente francês Emanuel Macron é um dos líderes que já defenderam o envio de tropas ocidentais à Ucrânia, dizendo que seu país não deve ter medo da Rússia, já que a França também é uma potência nuclear.