Ucrânia promete nunca se render e Rússia volta a impor ameaça nuclear

O dia começou com um ataque russo na região fronteiriça ucraniana de Sumy, que matou sete pessoas, incluindo uma criança.

A Ucrânia afirmou, nesta terça-feira (19), que as suas tropas nunca se renderão à Rússia, no milésimo dia da ofensiva de Moscou contra o seu vizinho, enquanto Vladimir Putin voltou a impor a ameaça nuclear.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, publicou um vídeo que mostra as equipes de resgate retirando corpos dos escombros e apelou aos seus aliados para "forçarem" a Rússia à paz.

Em um comunicado por ocasião da data, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano garantiu que o seu país "nunca se submeterá aos ocupantes" e que "os militares russos serão punidos por violarem o direito internacional".

"Alcançaremos a paz através da força e do apaziguamento", acrescentou o ministério, referindo-se aos crescentes apelos para que a Ucrânia se junte à mesa de negociações com a Rússia para acabar com quase três anos de guerra.

O Kremlin também prometeu derrotar a Ucrânia.