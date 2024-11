Lula ganha 'amostra da lua' e dá a xi Jinping garrafa com água de 'rios voadores' da Amazônia

Um pedaço do solo da Lua e a água captada direto das nuvens da Amazônia estão entre os presentes oficiais trocados entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da China, Xi Jinping, durante o encontro realizado em Brasília. A lista e imagens dos objetos foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 21, pelo governo federal. Além dos presentes inusitados, eles também trocaram obras de arte, como costuma ser mais corriqueiro nessas ocasiões. Os presentes, em geral, refletem obras da cultura nacional e são feitos por artistas dos países.

A troca de presentes ocorreu minutos antes do banquete oferecido por Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na noite desta quarta-feira, dia 20, no Palácio do Itamaraty.

Eles comeram pratos feitos com ingredientes típicos do País, como pirarucu grelhado, moquequinha de banana, bolinho de carne de sol, xinxim de galinha, farofa de pipoca e, de sobremesa, sorvete de coco, com cajuzinho do cerrado e castanhas do Brasil. O jantar teve uma seleção de vinhos do Rio Grande do Sul. O líder chinês foi tietado para fotos com empresários do agro e da indústria nacional, presidentes de estatais e parlamentares. Lula fez um brinde ao convidado Xi Jinping e à saúde da primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, que fazia aniversário e não estava presente. De acordo com as regras vigentes, os bens são incorporados ao patrimônio da União, exceto os de caráter personalíssimo ou consumíveis.

As peças incluem um conjunto de porcelana chinesa e um jogo de chá, dados a Janja, e vasos de cerâmica marajoara e indígena brasileiros. Presentes dados por Lula a Xi Jinping - Água dos rios voadores - Uma garrafa de água com máxima pureza, em edição especial para o presidente chinês, foi feita pela Amazon Air Water, com tecnologia projetada captar água atmosférica e produzir água potável diretamente dos chamados "rios voadores" da Amazônia.

- Vaso marajoara - Cerâmica feita por antigos habitantes da Ilha de Marajó (PA) durante os séculos IV e XIV com argila local decorada com estilos geométricos. Atualmente, habitantes da região criam reproduções usando a mesma técnica, como forma de preservar e reviver a herança - Banco indígena waurá - Peça feita em formato de onça-pintada pelo povo Waurá, que habita o norte do Mato Grosso. Na cosmologia Waurá, seres humanos e animais coabitam a floresta e possuem não só interação física, mas espiritual. - Índia santarém - Cerâmica cerimonial com pequenos apêndices em forma de seres humanos e animais. Estatuetas antropomorfas se destacam pelo naturalismo das representações de homens e mulheres. Na região do baixo rio Tapajós floresceu a chamada cultura Santarém, que se notabilizou pela produção de uma cerâmica de estilo peculiar, baseado no emprego das técnicas de modelagem, incisão, ponteado e aplicação. A cerâmica arqueológica Santarém foi produzida pelos índios Tapajós entre os anos 900 e 1.600.

- Aralong - Fotomontagem produzida pelo artista paraibano Christus Nóbrega, que estudou na Central Academy of Fine Arts de Pequim, tendo como base uma imagem da floresta amazônica, com silhuetas de animais e plantas dos dois países, imagem de uma indígena Kayapó e de crianças chinesas e a quimera de (Aralong), figura mitológica formada da fusão de uma arara e um dragão. Presentes dados por Xi Jinping a Lula - Amostra Lunar - Fragemento do solo da Lua. Em dezembro de 2020, a missão Chang'e-5 do Programa de Exploração Lunar da China, foram coletados e trazidos 1.731 gramas de amostras do solo lunar do lado visível da Lua. Está incluso um grama para pesquisa científica e 0.3 grama de amostra para exposição.