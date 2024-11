Criptomoedas: bitcoin renova recorde pela 4ª sessão seguida, e se aproxima dos US$ 100 mil

O bitcoin voltou a avançar nesta sessão, renovando seu recorde histórico pelo quarto dia consecutivo. O ativo superou a barreira dos US$ 98 mil, e investidores cada vez mais esperam que a marca simbólica dos US$ 100 mil seja alcançada. O entusiasmo se deve à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e, desde então, o bitcoin já registra alta de 40%.

Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83, enquanto o ether recuava 2,38%, a US$ 3.055,65, de acordo com a Binance.