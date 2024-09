Dorival Jr. tem WhatsApp clonado, e criminoso tenta aplicar golpe em Galvão Bueno

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, se tornou vítima de uma tentativa de golpe após ter o WhatsApp clonado por criminosos. O homem tem pedido dinheiro para jogadores, membros da comissão e até mesmo para Galvão Bueno em nome do treinador. O comandante registrou boletim de ocorrência em São Paulo.

Dorival acionou seu staff para alertar pessoas próximas, que tinham acesso ao número, sobre o golpe que fora vítima. Amigos passaram, então, a comunicar contatos do meio esportivo sobre a clonagem do número do técnico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse”, disse Dorival Júnior em contato com o Lance!.