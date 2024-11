Dono da Jaguar e Land Rover morre e deixa mais de R$ 670 milhões de herança para seu cachorro

O magnata indiano Ratan Tata, dono das marcas de carros Land Rover e Jaguar, faleceu no dia 9 de outubro, aos 86 anos, e surpreendeu ao deixar em seu testamento uma fortuna de R$ 673 milhões para seu fiel companheiro, o cachorro Goa. O empresário também excluiu três irmãos da divisão dos bens e adicionou dois funcionários.

Sem herdeiros ou esposa, esperava-se que os irmãos ficassem com o patrimônio milionário do empresário. No entanto, de acordo com o jornal indiano The Times of India, ele determinou em seu testamento que seu cão, apelidado de Tito, tenha direito a “gastos ilimitados” até o fim da vida.

Para que sua vontade seja cumprida, o antigo mordomo, Konar Subbuah, e o cozinheiro, Rajan Shaw, irão gerenciar a fortuna deixada para o pet. Um assistente também será beneficiado.