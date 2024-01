Jaguar Land Rover abre lista de espera para o Range Rover 100% elétrico 

Os testes físicos do protótipo estão em andamento, pois os engenheiros têm como meta o Range Rover mais silencioso e refinado já criado, com uma configuração exclusiva de cancelamento ativo de ruído de estrada, design de som e nível de conforto da cabine.

Os primeiros veículos físicos da marca foram construídos após um ano de desenvolvimento virtual junto com as áreas de front-end, análise de sistemas multicorpos e navegação virtual a até 50 km/h.

Os testes globais em estrada foram iniciados, da Suécia até Dubai, em temperaturas que variam de -40ºC a +50ºC.

O programa global de testes físicos foi adaptado para o primeiro veículo totalmente elétrico da Range Rover, a fim de garantir a robustez do sistema de acionamento elétrico, incluindo a parte inferior do assoalho, a durabilidade da bateria, a integridade do chassi e os testes de dinâmica do veículo para redução térmica.

O novo Range Rover Elétrico será projetado, desenvolvido e fabricado no Reino Unido, na flexível Modular Longitudinal Architecture (MLA), em Solihull, juntamente com os veículos Range Rover híbridos leves e plug-in existentes.

Pela primeira vez, baterias e EDUs serão construídos e montados no novo Centro de Manufatura de Propulsão Elétrica da JLR em Wolverhampton, no Reino Unido, à medida que o Range Rover se eletrifica antes de sua ambição de carbono zero em 2039.