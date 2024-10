Mulher e cachorro são resgatados de helicóptero durante enchente na Espanha

Uma mulher foi resgatada junto com seu animal de estimação na cidade de Utiel, província de Valência, na Espanha, após a região sofrer fortes inundações nesta quarta-feira, dia 30. O resgate foi realizado por meio de uma corda içada pelo helicóptero dos bombeiros.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a mulher com seu cachorro em uma casa completamente alagada. Com a água na altura do pescoço, o bombeiro consegue prendê-la em um cabo de aço, e ambos são içados juntos até o helicóptero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira vídeo do momento que mulher e cachorro são resgatados durante enchente na Espanha